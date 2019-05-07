Украинцы увеличили уплату налогов более чем на четверть

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе-апреле 2019 года увеличились на 16,4 млрд грн (на 24%) до 84,7 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

По данным пресс-службы, в апреле 2019 года выплачено 23,5 млрд грн, что почти на 27%, или 5 млрд грн больше апреля прошлого года.

"Результативная статистика свидетельствует об успешности проведенных мероприятий по детенизации экономики и занятости населения, что позволило вывести из тени необлагаемые доходы и повысить размер заработной платы", - подчеркнул.в. председателя ГФС Александр Власов.

По его словам, за январь-март этого года количество застрахованных лиц выросло до 10,6 млн грн, что на более 290 тыс. человек больше, чем за три месяца прошлого года.

По данным ГФС, заработная плата и денежное обеспечение, на которые начисляется единый взнос за январь-март 2019 года, составили 275,6 млрд грн, что почти на 50 млрд грн больше аналогичного периода 2018 года.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2019 года составила 10237 грн, увеличившись по сравнению с мартом прошлого года на 22,1%. По данным Государственной службы статистики, реальная зарплата (с учетом инфляции) в марте 2019 года к марту прошлого года выросла на 12,5%.