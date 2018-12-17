Украинцы увеличили уплату налогов на четверть

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

За 11 украинцы заплатили 200 млрд грн единого социального взноса

Граждане Украины с начала 2018 года уплатили взносов на общеобязательное государственное социальное страхование на сумму 202,3 млрд грн, что на 41,4 млрд грн, или на 25,7% больше января-ноября прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

По данным ГФС, в ноябре 2018 года было выплачено 18,6 млрд грн единого взноса. По сравнению с ноябрем 2017 года этот показатель вырос на 2,7 млрд грн, или на 17%.

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Как напомнили в ГФС, единый взнос средствами программного обеспечения автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования согласно определенным пропорциям и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Государственной казначейской службе на имя фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2018 года составила 9218 грн, увеличившись по сравнению с октябрем прошлого года на 24,9%.

Отметим, в госбюджете на 2019 год заложено повышение минимальной зарплаты на 12% - с 3723 до 4173 грн. Среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 10129 гривен и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.