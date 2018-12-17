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Українці збільшили сплату податків на чверть

Новини » Фінанси    17.12.2018 - 11:00
Українці збільшили сплату податків на чверть
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

За 11 українці заплатили 200 млрд грн єдиного соціального внеску

Громадяни України з початку 2018 року сплатили внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суму 202,3 млрд грн, що на 41,4 млрд грн, або на 25,7% більше січня-листопада минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

За даними ДФС, у листопаді 2018 року було сплачено 18,6 млрд грн єдиного внеску. Порівняно з листопадом 2017 року цей показник зріс на 2,7 млрд грн, або на 17%.

Українці збільшили сплату податків на чвертьsfs.gov.ua

Як нагадали в ДФС, єдиний внесок засобами програмного забезпечення автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій та перераховується за призначенням -на рахунки, відкриті в Державній казначейській службі на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і пенсійного страхування.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в жовтні 2018 року склала 9218 грн, збільшившись порівняно з жовтнем минулого року на 24,9%.

Відзначимо, у держбюджеті на 2019 рік закладено підвищення мінімальної зарплати на 12% - з 3723 до 4173 грн. Середньомісячна заробітна плата у 2019 році складе 10129 гривень та в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.

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