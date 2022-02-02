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Украинцы увеличили покупку долларов: сколько приобрели за январь

Автор: Александр Белоус

Население Украины в январе 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 086,9 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2 340,5 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 253,6 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в январе украинцы возобновили покупку валюты. При этом официальный курс доллара вырос за месяц на 5,5% до 28,78 гривен, курс евро на 3,6% до 32,02 гривен.

Отметим, Национальный банк Украины в январе 2022 года продал на межбанке 1,5 млрд долларов для сбалансирования валютного рынка. В то же время НБУ не собирается повторять ошибок прошлого и держать фиксированный курс.

Напомним, всего за 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.

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