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Украинцы ускорили установку солнечных панелей в 2,5 раза

Новости » Энергетика    29.10.2018 - 15:40
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

На частные солнечные электростанции украинцы уже потратили 120 млн евро

В январе-сентябре 2018 года более 3 тысяч украинских домохозяйств установили солнечные панели электростанции, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года (1214 семей). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

По данным Госэнергоэффективности, в III квартале т.г. еще 1371 домохозяйство установило солнечные панели.

Как отметили в ведомстве, стимулом к переходу на солнечную энергию является не только желание семей стать более энергонезависимыми, но и возможность заработать на продаже избытка электроэнергии в сеть по "зеленому" тарифу 18,09 евроцентов кВт/ч.

В Госэнергоэффективности также отметили, что на сегодня более 6 тыс. семей установили солнечные панели общей мощностью 121 МВт, что составляет около 10% от всех мощностей солнечной энергетики в стране. По данным ведомства, 120 млн евро инвестировано в такие частные СЭС.

Украинцы ускорили установку солнечных панелей в 2,5 раза

Напомним, что НЭК "Укрэнерго" считают безопасными объекты возобновляемой энергетики (солнечные и ветровые электростанции), которые работают в объединенной энергосистеме Украины.

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