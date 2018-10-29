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Українці прискорили установку сонячних панелей у 2,5 рази

Новини » Енергетика    29.10.2018 - 15:40
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

На приватні сонячні електростанції українці вже витратили 120 млн евро

У січні-вересні 2018 року більше 3 тисяч українських домогосподарств встановили сонячні панелі електростанції, що у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2017 року (1214 сімей). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

За даними Держенергоефективності, у III кварталі ц.р. ще 1371 домогосподарство встановило сонячні панелі.

Як зазначили у відомстві, стимулом до переходу на сонячну енергію є не лише бажання родин стати більш енергонезалежними, а й можливість заробити на продажі надлишку електроенергії в мережу за "зеленим" тарифом розміром 18,09 євроцентів кВт/год.

У Держенергоефективності  також зазначили, що на сьогодні більше 6 тис. родин встановили сонячні панелі загальною потужністю 121 МВт, що складає близько 10% від всіх потужностей сонячної енергетики в країні. За даними відомства, 120 млн євро інвестовано у такі приватні СЕС.

Українці прискорили установку сонячних панелей у 2,5 рази

Нагадаємо, що у НЕК "Укренерго" вважають безпечними об’єкти відновлюваної енергетики (сонячні та вітрові електростанції), які працюють в об’єднаній енергосистемі України.

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