Украинцы требуют компетентности и не видят альтернативы Тимошенко, - эксперт

Итоговая годовая социология подтверждает вывод местных выборов: единственную надежду миллионы украинцев возлагают на Юлию Тимошенко и требуют, чтобы правительство было переформатировано на основе профессионализма.

Об этом заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук в Facebook, анализируя опрос группы "Рейтинг".

"И социология, и местные выборы четко показали: единственную альтернативу и единственную надежду на будущее миллионы людей видят в лице лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Она является именно тем антикризисным менеджером, который способен обеспечить быстрый результат. Именно этим объясняется запрос украинцев на Тимошенко", - считает аналитик.

По его мнению, люди помнят, что лидер "Батькивщины" на посту премьера с минимальными потерями справилась с эпидемией и экономическим кризисом. В то же время и сегодня только она придает власти самые действенные рецепты борьбы с главными вызовами - добивается создания антиковидного фонда, повышение зарплат для медиков и учителей, поддержки местных бюджетов и тому подобное.

"Профессионализм и опытность Тимошенко - альтернатива беспомощности и некомпетентности нынешнего правительства, которые 63% украинцев считают причиной кризиса в государстве", - подчеркнул эксперт.

Напомним, согласно декабрьским социологическим исследованиям, высочайшее доверие среди украинцев имеют четыре партии. Одновременно усиливается запрос на профессионализм, все большее количество людей хочет видеть среди ТОП-чиновников специалистов, которые будут честно работать на благо Украины.