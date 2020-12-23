НБУ назвал главный фактор падения экономики Украины в 2020 году

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Неопределенность относительно эпидемии сдерживает бизнес

Ключевым фактором падения экономики Украины оставалось сокращение инвестиций. По данным Госстата, в III квартале 2020 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) упал на 3,5%.

Об этом говорится в комментарии Национального банка (НБУ).

Как отмечается в обзоре, уменьшение валового накопления основного капитала в III квартале углубилось до 23,8% г/г.

"Бизнес воздерживался от инвестиций из-за неопределенности с развитием пандемии. Существенное наращивание капитальных инвестиций продемонстрировали только почтовая и курьерская деятельность. На показатель также повлияла нерешенность отдельных вопросов в альтернативной энергетике", - говорится в документе.

Однако, как отметили в НБУ, потребление возобновило рост. Оно отреагировало на смягчение карантинных ограничений, увеличение доходов граждан, исполнение расходов бюджета. В целом потребительские расходы домохозяйств выросли на 1,0% г/г, а потребление государственного сектора - на 8,2% г/г. Заметно выросли расходы бюджета на дорожную инфраструктуру, медицину и оборону.

По прогнозу НБУ, в IV квартале 2020 года ухудшение эпидемической ситуации и усиление карантинных ограничений будут сдерживать восстановление экономики.

"Определенным компенсатором процесса будет дальнейшее увеличение расходов бюджета на социальную поддержку, медицину и дорожную инфраструктуру", - говорится в обзоре.

Напомним, Государственная служба статистики обнародовала вторую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале 2020 года. Согласно данным, экономика Украины сократилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Минэкономики, инвестиционная пауза стала одной из ключевых особенностей проявления коронокризиса в 2020 году. Существенное падение инвестиционной деятельности в Украине наблюдается уже третий квартал подряд примерно на одинаковом уровне 34-36%.