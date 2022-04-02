Украинцы травят российских оккупантов едой и алкоголем, - разведка

На оккупированных территориях украинцы сопротивляются захватчикам всем доступными способами. Разведка зафиксировала случаи отравления россиян едой и алкоголем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военную разведку Украины.

По данным разведки, жители Изюмского района Харьковской области "угостили" оккупантов отравленными пирожками. В результате два захватчика скончались на месте, еще 28 находятся в реанимации. Их состояние пока неизвестно.

Кроме того, около 500 военных одной из российских мотострелковых дивизий отравились алкоголем неизвестного происхождения. Оккупанты находятся в больнице.

"Российское командование списывает эти случаи на так называемые "не боевые потери", - уточнили в разведке.