Українці труять російських окупантів їжею і алкоголем, - розвідка

На окупованих територіях українці чинять опір загарбникам усім доступними способами. Розвідка зафіксувала випадки отруєння росіян їжею і алкоголем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військову розвідку України.

За даними розвідки, жителі Ізюмського району Харківської області "пригостили" окупантів отруєними пиріжками. В результаті два загарбники померли на місці, ще 28 знаходяться в реанімації. Їх стан поки невідомий.

Крім того, близько 500 військових однієї з російських мотострілецьких дивізій отруїлися алкоголем невідомого походження. Окупанти перебувають в лікарні.

"Російське командування списує ці випадки на так звані "не бойові втрати", - уточнили в розвідці.