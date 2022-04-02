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Українці труять російських окупантів їжею і алкоголем, - розвідка

Фото: російських окупантів в Україні труять місцеві жителі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На окупованих територіях українці чинять опір загарбникам усім доступними способами. Розвідка зафіксувала випадки отруєння росіян їжею і алкоголем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військову розвідку України.

За даними розвідки, жителі Ізюмського району Харківської області "пригостили" окупантів отруєними пиріжками. В результаті два загарбники померли на місці, ще 28 знаходяться в реанімації. Їх стан поки невідомий.

Крім того, близько 500 військових однієї з російських мотострілецьких дивізій отруїлися алкоголем невідомого походження. Окупанти перебувають в лікарні.

"Російське командування списує ці випадки на так звані "не бойові втрати", - уточнили в розвідці.

Нагадаємо, з початку війни Росії проти України противник втратив близько 17,8 тисячі осіб і більше 350 летальних апаратів.

Війна Росії проти України триває 38-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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