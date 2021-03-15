Украинцы существенно сократили потребление газа: сколько сэкономили за год

Как отмечается в сообщении, сокращение потребления на 1,3 млрд кубометров означает, что около 220 млн долларов не потрачено на закупку газа.

По данным НКРЭКУ, всего в 2020 году потреблено 24 млрд кубометров газа, что на 6% меньше, чем в 2019 году (25,4 млрд кубометров).

Потребление газа в промышленности уменьшилось на 4% до 7,8 млрд кубометров (с 8,1 млрд кубометров в 2019 году.).

Объем потребления газа бюджетными и религиозными организациями не изменился и составил в прошлом году 400 млн кубометров, как и в 2019 году.

В то же время предприятия теплокоммунэнерго увеличили использование газа на 3% или на 200 млн кубометров (с 7,4 млрд кубометров за 2019 год в 7,6 млрд кубометров за 2020 год).