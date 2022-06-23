Украинцы столкнулись с задержкой выдачи паспортов: в МВД объяснили причину

Развязанная Россией война против нашей страны, внесла коррективы в процесс оформления биометрических документов. ID карты и паспорта изготавливаются дольше, чем это было раньше.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Регулярные бомбардировки, уничтожение или же разрушение логистических путей привели к трудностям, которые связаны с поставками необходимых расходных материалов для печати паспортов.
"Как результат, вынуждены констатировать задержки сроков изготовления документов", - пишет пресс-служба МВД.
Сейчас МВД, Кабинет министров, Государственная миграционная служба и ГП "Полиграфкомбинат "Украина" работают над тем, чтобы решить проблему и наладить логистические каналы.
"Кроме того, для удобства граждан, правительством принято постановление Кабинета министров Украины положениями которой разрешено продлить срок действия паспортов гражданина Украины для выезда за границу и вклеить фото ребенка в паспорт родителей, как в подразделениях ГМС, так и в дипломатических учреждениях Украины за рубежом", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине планируют упростить поступление для абитуриентов с территорий, пострадавших от войны, а также интегрировать документы об образовании в "Дія".
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