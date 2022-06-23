Українці зіткнулися з затримкою видачі паспортів: в МВС пояснили причину

Розв’язана Росією війна проти нашої країни, внесла корективи у процес оформлення біометричних документів. ID картки й паспорти виготовляються довше, ніж це було раніше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

"Крім того, задля зручності громадян, урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України положеннями якої дозволено продовжити термін дії паспортів громадянина України для виїзду за кордон та вклеїти фото дитини у паспорт батьків , як у підрозділах ДМС, так і в дипломатичних установах України за кордоном", - додає пресслужба.

Регулярні бомбардування, знищення або ж руйнування логістичних шляхів призвели до труднощів, які пов’язані з поставками необхідних витратних матеріалів для друку паспортів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні планують спростити вступ для абітурієнтів з територій, постраждалих від війни, а також інтегрувати документи про освіту в "Дію".

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