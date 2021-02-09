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Украинцы стали вдвое чаще пользоваться электронной подписью

Автор: Юлия Струк

Украинцы стали вдвое чаще пользоваться электронной подписью. Министерство цифровой трансформации проанализировало и оценило состояние развития сферы электронных доверительных услуг за 2019-2020 годы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Почти 4 млрд операций с использованием электронной подписи и печати провели в прошлом году в Украине. Это вдвое чаще, чем в 2019 году", - информирует министерство.

Таковы результаты статистических данных о деятельности квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг. Такие предоставители - это частные и государственные предприятия, банки и другие организации, которые выдают электронные подписи, печати и формируют при их наложении отметки времени.

"Количество поставщиков, которые используют международные алгоритмы подписи, выросло - в 2019 их было только 3 из 22, а в прошлом году 6 из 20. В 2020 году количество выданных е-подписей достигло 7,2 млн. Это на 69% больше, чем в 2019 году - 4,3 млн. Украинцы уверенно переходят на пользование электронными подписями, поскольку ими пользоваться безопасно и удобно", - указано в сообщении.

Напомним, ранее в Министерстве цифровой трансформации объяснили, почему отказались от идеи с QR-кодами для отслеживания контактов с больными COVID-19. По словам главы Минцифры Михаила Федорова, сейчас в этом нет необходимости.

Как писало РБК-Украина, в Кабинете министров решили запретить государственным органам требовать от граждан бумажные документы или справки. Министерство цифровой трансформации уже занимается разработкой законопроекта.

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