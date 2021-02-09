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Українці стали вдвічі частіше користуватися електронним підписом

Автор: Юлія Струк

Українці стали вдвічі частіше користуватися електронним підписом. Міністерство цифрової трансформації проаналізувало та оцінило стан розвитку сфери електронних довірчих послуг за 2019-2020 роки.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

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"Майже 4 млрд операцій з використанням електронного підпису та печатки провели торік в Україні. Це вдвічі частіше, ніж у 2019 році", - інформує міністерство.

Такі результати статистичних даних про діяльність кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг. Такі надавачі - це приватні і державні підприємства, банки та інші організації, які видають електронні підписи, печатки та формують під час їх накладення позначки часу.

"Кількість надавачів, які використовують міжнародні алгоритми електронного підпису, зросла - у 2019 їх було лише 3 з 22, а торік 6 із 20. У 2020 році кількість виданих е-підписів сягнула 7,2 млн. Це на 69% більше, ніж у 2019 році - 4,3 млн. Українці впевнено переходять на користування електронними підписами, оскільки ним користуватися безпечно та зручно", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві цифрової трансформації пояснили, чому відмовилися від ідеї з QR-кодами для відстеження контактів з хворими COVID-19. За словами глави Мінцифри Михайла Федорова, зараз в цьому нема потреби.

Як писало РБК-Україна, в Кабінеті міністрів вирішили заборонити державним органам вимагати від громадян паперові документи або довідки. Міністерство цифрової трансформації вже займається розробкою законопроекту.

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