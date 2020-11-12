Украинцы спрогнозировали курс гривны к доллару на ближайшие полгода

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане настроены оптимистично

Относительное большинство украинцев (39%) ожидают роста курса гривны к доллару в ближайшие полгода. Противоположного мнения придерживаются 14% опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Каждый четвертый (24%) считает, что курс гривны останется на нынешнем уровне и почти столько же респондентов (23%) - не определились.

По сравнению с прошлым годом ожидания укрепления гривны выросли на 8%, тогда как число тех, кто не ожидает резких колебаний, уменьшилось на 6%.

Больше всего оптимистов, ожидающих укрепления гривны, среди жителей областных центров, а меньше всего - среди жителей восточных областей.

Опрос проводился в период с 8 по 18 октября 2020 год среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.

Напомним, по данным опроса Research & Branding Group, в октябре 2020 года мнения украинцев по обоснованности текущего курса гривны разделились. Часть (29%) опрошенных считают курс гривны по отношению к доллару и евро заниженным, почти столько же (27%) считают курс завышенным.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, в октябре 2020 года только 6% украинцев считают, что в гривне можно хранить сбережения. Доверие к национальной валюте по сравнению с прошлым годом сократилось вдвое.