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Доверие украинцев к гривне за последний год упало вдвое

Киев, Четверг 12 ноября 2020 14:26
Доверие украинцев к гривне за последний год упало вдвое
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы не верят, что в гривне безопасно хранить свои сбережения

В октябре 2020 года только 6% украинцев считают, что в гривне можно хранить сбережения. Доверие к национальной валюте по сравнению с прошлым годом сократилось вдвое.

Об это свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Валютой, которая пользуется наибольшим доверием граждан, является доллар - именно эту валюту большая часть украинцев (42%) считает наиболее выгодным и безопасным вариантом хранения денежных сбережений. В этом качестве евро уступает доллару вдвое - эту валюту предпочитают 21% украинцев.

При этом 14% опрошенных ни одну валюту не считают выгодным способом сохранения сбережений, а еще 16% - не определились.

Как отмечают авторы опроса, в октябре 2020 года доллар по сравнению с прошлым годом увеличил доверие среди украинцев, а евро сохранило прошлогодний уровень доверия.

Доверие украинцев к гривне за последний год упало вдвое

Опрос проводился в период с 8 по 18 октября 2020 год среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.

Отметим, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.

По прогнозу аналитиков, опрошенных РБК-Украина, курс доллара в ближайшее время может сместиться в сторону 28 гривен/доллар. А к концу года курс не должен превысить показатель в 29 гривен за доллар.

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