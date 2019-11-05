Украинцы отдают предпочтение иностранным авиакомпаниям

Фото: аэропорт (РБК-Украина)

Важнейшим фактором выбора авиакомпании являются низкие цены

Каждый десятый украинец (9,6%) имел опыт приобретения авиабилетов за последние 1,5 года (из них 7,1% покупали билеты с международным сообщением, 1,6% - в пределах Украины, 0,9% - и с международным сообщением и в пределах Украины). Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Среди тех, кто имел опыт приобретения авиабилетов, 57,6% говорят, что для них низкие цены являются важнейшим фактором выбора авиакомпании. 25,5% говорят о высоком уровне обслуживания, 14,8% - о пунктуальности.

Вместе с тем, при остальных одинаковых характеристик, 39,3% респондентов, которые имели опыт приобретения авиабилетов, отдали бы предпочтение иностранным авиалиниям, 26,8% - украинским авиалиниям. Для 27,1% респондентов безразлично, иностранные или украинские авиалинии.

Также респондентам задавался вопрос "Как вы относитесь к следующим авиалиний, которые действуют в Украине?" в отношении МАУ, Wizz Air, Ryanair, SkyUp, Ernest Airlines, Мотор Сич. Лучший баланс ответов у авиакомпании Wizz Air - плюс 34,9%.

kiis.com.ua

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 8 по 20 сентября 2019 года среди 1025 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 4,7% для показателей близких к 50%, 4,1% - для показателей близких к 25%, 2,9% - для показателей близких к 10%, 2,1% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, до середины сентября 2019 года большинство украинцев (69%) уже побывали в отпуске, а 28% не были в отпуске или же не планируют ее на этот год. Дома в этом году провели отпуск 31% украинцев, на море в Украине (21%), на даче / садовом участке (10%), на море за границей (6%), в другом городе / селе Украины (4%), не морской отдых за границей смогли позволить себе 3% жителей Украины.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, подавляющее большинство жителей Украины (80%) в ближайшее время не планируют выезд на работу за пределы Украины. В мае 2019 года выехать на работу за границу планируют 12% украинцев, из которых большинство (9%) планируют поработать и вернуться в Украину, тогда как только 3% рассчитывают остаться за рубежом.