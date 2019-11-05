Українці віддають перевагу іноземним авіакомпаніям

Фото: аеропорт (РБК-Україна)

Найважливішим фактором вибору авіакомпанії є низькі ціни

Кожен десятий українець (9,6%) мав досвід придбання авіаквитків за останні 1,5 року (з них 7,1% купували квитки з міжнародним сполученням, 1,6% - з сполученням в межах України, 0,9% - і з міжнародним сполученням, і з сполученням в межах України). Про це свідчать дані опитування КМІС.

Серед тих, хто мав досвід придбання авіаквитків, 57,6% кажуть, що для них низькі ціни є найважливішим фактором вибору авіакомпанії. 25,5% говорять про високий рівень обслуговування, 14,8% - про пунктуальність.

Водночас, при решті однакових характеристик, 39,3% респондентів, які мали досвід придбання авіаквитків, віддали б перевагу іноземним авіалініям, 26,8% - українським авіалініям. Для 27,1% респондентів байдуже, іноземні чи українські авіалінії.

Також респондентам ставилося запитання "Як ви ставитеся до наступних авіаліній, що діють в Україні?" щодо МАУ, Wizz Air, Ryanair, SkyUp, Ernest Airlines, Мотор Січ. Найкращій баланс відповідей у авіакомпанії Wizz Air - плюс 34,9%.

kiis.com.ua

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 8 по 20 вересня 2019 року серед 1025 респондентів по всій Україні окрім окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 4,7% для показників близьких до 50%, 4,1% - для показників близьких до 25%, 2,9% - для показників близьких до 10%, 2,1% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, до середини вересня 2019 року більшість українців (69%) вже побували у відпустці, а 28% не були у відпустці або ж не планують її на цей рік. Вдома в цьому році провели відпустку 31% українців, на морі в Україні (21%), на дачі / садовій ділянці (10%), на морі за кордоном (6%), в іншому місті / селі України (4%), не морський відпочинок за кордоном змогли дозволити собі 3% жителів України.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, переважна більшість жителів України (80%) найближчим часом не планують виїзд на роботу за межі України. У травні 2019 року виїхати на роботу за кордон планують 12% українців, з яких більшість (9%) планують попрацювати і повернутися в Україну, тоді як лише 3% розраховують залишитися за кордоном.