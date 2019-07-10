Украинцы составили около 80% нелегальных работников в Чехии

Украинцы составили около 80% нелегальных работников на всей территории Чехии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Praha.

По официальным данным Министерства труда и социальной политики Чехии за 2018 год, в стране работало около 3800 нелегальных работников. Восемьдесят процентов из них составляют украинцы, несмотря на то, что в Чехии уже третий год работает программа "Режим Украина". Как заявляют представители экономической палаты, проблема заключается в низкой гибкости официальной системы трудоустройства украинцев.

"Незаконное привлечение иностранцев связано также с тем, что работодатели стремятся уложиться в сроки выполнения производственных заказов и поэтому готовы рисковать санкциями", - сообщается в докладе министерства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чехии удвоили квоту на трудоустройство украинцев с 19,6 тысяч до 40 тысяч человек.

Также, стоит отметить, что с 2014 года число украинских трудовых мигрантов в Польше выросло в 5 раз и сейчас составляет примерно полтора миллиона человек.