В Чехии удвоили квоту на трудоустройство украинцев

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На конец 2018 года в Чехии было трудоустроено 121 086 граждан Украины

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что правительство Чехии удвоило годовую квоту на прием украинских работников с 19 600 до 40 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Praha.

Как отметил минист, речь идет об удвоении количества разрешений на работу, которые выдаются жителям Украины.

На заседании правительства был одобрен выдвинутую министерством иностранных дел предложение о повышении количества заявлений, которые принимает консульство Чешской Республики во Львове в рамках особого режима для квалифицированных рабочих из Украины. Также был принят "Особый порядок для украинских работников сельскохозяйственной и пищевой промышленности".

По данным Министрества труда Чехии, на конец прошлого года в Чехии было трудоустроено 121 086 граждан Украины, что составляет более 20% всех иностранцев, работающих в стране.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что посол Израиля в Украине Йоэль Лион заявил, что ежегодно в Израиль приезжает 11 тысяч нелегальных мигрантов из Украины. Он отметил, что таким образом 10% туристов, которые приезжают из Украины в Израиль, - нелегальные мигранты.

Также Украина и Литва подписали двусторонний документ, который должен защитить права трудовых мигрантов и обеспечить их легальное трудоустройство.