ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцы составили около 80% нелегальных работников в Чехии

Новости » Общество    10.07.2019 - 11:41
Украинцы составили около 80% нелегальных работников в Чехии
Иллюстративное фото (radio.cz)

Почти все нелегальные работники в Чехии являются украинцами

Украинцы составили около 80% нелегальных работников на всей территории Чехии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Praha.

По официальным данным Министерства труда и социальной политики Чехии за 2018 год, в стране работало около 3800 нелегальных работников. Восемьдесят процентов из них составляют украинцы, несмотря на то, что в Чехии уже третий год работает программа "Режим Украина". Как заявляют представители экономической палаты, проблема заключается в низкой гибкости официальной системы трудоустройства украинцев.

"Незаконное привлечение иностранцев связано также с тем, что работодатели стремятся уложиться в сроки выполнения производственных заказов и поэтому готовы рисковать санкциями", - сообщается в докладе министерства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чехии удвоили квоту на трудоустройство украинцев с 19,6 тысяч до 40 тысяч человек.

Также, стоит отметить, что с 2014 года число украинских трудовых мигрантов в Польше выросло в 5 раз и сейчас составляет примерно полтора миллиона человек.

 

Евросоюз назначил нового главу делегации ЕС в Украине
Новости Украины ЕвросоюзУкраинаЧехия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь