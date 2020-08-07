Украинцы сократили объемы снятия наличных в банкоматах

Доля безналичных расчетов операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в первом полугодии 2020 года достигла 55,1%. По итогам первого полугодия прошлого года этот показатель составлял 49,4%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ количество безналичных операций составило 2 360,6 млн шт. (86,1% всех операций), а сумма - 982,9 млрд грн.

В то же время, в первом полугодии 2020 года количество операций по получению наличности уменьшилось на 12,0%, а сумма - на 5,0% против первого полугодия 2019 года.

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует: в январе-июне 2020 года, как и ранее, наибольшее количество операций с использованием карт приходилась на расчеты в торговых сетях - 49,5%, по сумме доминировали переводы с карты на карту - 42,3% (средний чек одной такой операции составлял 1420 грн).

Общее количество операций с использованием платежных карт в первом полугодии 2020 года выросла на 16,6% до 2 742,9 млн шт. а их сумма 7,0% до 1 784,4 млрд грн.

Напомним, за первое полугодие 2020 года объем поступлений наличных денег в кассы украинских банков составил 961,4 млрд грн, что на 11,8% меньше в сравнении с первым полугодием 2019 года.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2020 года в Украине насчитывалось 7580 действующих структурных подразделений банков, а по сравнению с началом года их количество сократилось на 422.