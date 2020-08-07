Українці зменшили обсяги зняття готівки в банкоматах

Частка операцій із зняття готівки впавла до 45%
Частка безготівкових розрахунків операцій з використанням платіжних карт, емітованих українськими банками, у першому півріччі 2020 року досягла 55,1%. За підсумками першого півріччя минулого року цей показник становив 49,4%.
Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.
За даними НБУ кількість безготівкових операцій становила 2 360,6 млн шт. (86,1% усіх операцій), а сума - 982,9 млрд грн.
Водночас, у першому півріччі 2020 року кількість операцій з отримання готівки зменшилася на 12,0%, а сума - на 5,0% проти першого півріччя 2019 року.
Загальна кількість операцій з використанням платіжних карток у першому півріччі 2020 року зросла на 16,6% до 2 742,9 млн шт. а їх сума 7,0% до 1 784,4 млрд грн.
Нагадаємо, за перше півріччя 2020 року обсяг надходжень готівки до кас українських банків становив 961,4 млрд грн, що на 11,8% менше у порівнянні з першим півріччям 2019 року.
Нагадаємо, станом на 1 липня 2020 року в Україні налічувалося 7580 діючих структурних підрозділів банків, а порівняно з початком року їх кількість скоротилася на 422.