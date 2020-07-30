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Банки существенно сократили операции с наличными во время карантина

Киев, Четверг 30 июля 2020 17:55
Банки существенно сократили операции с наличными во время карантина
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

НБУ публикует статистику кассовых оборотов банков

За первое полугодие 2020 года объем поступлений наличных денег в кассы украинских банков составил 961,4 млрд грн. Это на 11,8% меньше в сравнении с первым полугодием 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, объем выдачи наличных денег из касс банков за январь-июнь этого года составил 1025,7 млрд грн, что на 5,5%, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По данным НБУ, больше всего банки выдавали наличные:

  • по операциям клиентов с использованием платежных карт (75,5% от общего объема расходов);
  • для подкрепления операторов почтовой связи (6,5% от общего объема расходов);
  • для приобретения иностранной валюты у клиентов (6,2% от общего объема расходов).

в то же Время самыми крупными источниками поступлений наличных денег в банки стали:

  • операции клиентов с использованием платежных карт (35,5% от общего объема поступлений);
  • торговая выручка (34,9% от общего объема поступлений);
  • выручка от всех видов услуг (9,4% от общего объема поступлений).

Банки существенно сократили операции с наличными во время карантина

Напомним, по состоянию на 1 июля 2020 года в Украине насчитывалось 7580 действующих структурных подразделений банков, а по сравнению с началом года их количество сократилось на 422.

Отметим, что общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за 2019 год составляла 5 057,3 млн шт., а их объем - 3 576,7 млрд грн.

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