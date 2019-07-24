Українці зібрали повний комплект нагород Олімпійського юнацького фестивалю

Фото: гімнасти Ілля Ковтун, Володимир Костюк та Назар Чепурний (noc-ukr.org)

Перші нагороди здобули борці

Сім нагород за один змагальний день вдалося здобути спортсменам української збірної на XV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, що цими днями проходить в столиці Азербайджану. Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

Перші нагороди до медальної скарбнички України здобули борці. "Срібло" виборов представник греко-римського стилю Олександр Яковлєв. Мар'ян Голубовський (гроко-римська боротьба, 65 кг), Іван Терзі (вільна боротьба, 51 кг), Іван Семенов (вільна боротьба, 65 кг) стали бронзовими призерами змагань.

Українці ткаож вибороли нагороди найвищого ґатунку в спортивній гімнастиці. Ілля Ковтун, Назар Чепурний та Володимир Костюк здобули перемогу у командному багатоборстві.

Одну золоту, дві срібні і чотири бронзові нагороди приніс Україні другий день змагань ХV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю у Баку (Азербайджан).



Завтра буде новий день і нові здобутки - вболіваємо за наших у Баку! @EYOFBaku2019 pic.twitter.com/SS5PSJrMO0 — НОК України (@OlympicUA) July 23, 2019

Нагадаємо, Україна завоювала 51 нагороду на Європейських іграх-2019.