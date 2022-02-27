Українці збирають підписи з проханням до НАТО закрити небо над Україною
Фото: українці збирають підписи з проханням до НАТО закрити небо над Україною (Thierry Monasse/Getty Images)
В Україні опублікували петицію до країн-членів НАТО з проханням закрити повітряний простір над Україною та ввести миротворчі війська НАТО до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал "Слуги народу".
Також Альянс просять надати допомогу Києву та підтримати український народ, як це було раніше зроблено для Ізраїлю.
"24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну з Україною. Гинуть люди, руйнується інфраструктура та важливі стратегічні об’єкти", - пишуть в СН та просять зупинити російських загарбників.
Петиція розміщена на європейському сайті Open Petition, свої підписи під нею можуть поставити громадяни з будь-якої країни світу.
Підписати петицію може кожен за наступним посиланням.