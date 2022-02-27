ru ua
Нд, 27 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українці збирають підписи з проханням до НАТО закрити небо над Україною

Новость на русском →
Київ, Неділя 27 лютого 2022 15:02
Українці збирають підписи з проханням до НАТО закрити небо над Україною Фото: українці збирають підписи з проханням до НАТО закрити небо над Україною (Thierry Monasse/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

В Україні опублікували петицію до країн-членів НАТО з проханням закрити повітряний простір над Україною та ввести миротворчі війська НАТО до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegam-канал "Слуги народу".

Також Альянс просять надати допомогу Києву та підтримати український народ, як це було раніше зроблено для Ізраїлю.

"24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну з Україною. Гинуть люди, руйнується інфраструктура та важливі стратегічні об’єкти", - пишуть в СН та просять зупинити російських загарбників.

Петиція розміщена на європейському сайті Open Petition, свої підписи під нею можуть поставити громадяни з будь-якої країни світу.

Підписати петицію може кожен за наступним посиланням.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна