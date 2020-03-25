Украинцы смогут вернуться после закрытия границ 27 марта в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, Кабинет министров будет придерживаться Конституции Украины, чтобы не допустить нарушения прав граждан.

"Каждый украинец имеет право вернуться домой. Правительство всячески способствует нашим гражданам, которые выразили такое желание", - написал он.

Также на сегодняшнем заседании Правительства, Шмыгаль дал поручение Министерству инфраструктуры, Министерству юстиции, МВД, МИД и профильным вице-премьерам разработать план по ограничению любых пассажирских перевозок через государственную границу.

"Чтобы ускорить преодоление коронавирусной инфекции, нужно просчитывать все возможные варианты действий. Это необходимо для того, чтобы контролировать состояние здоровья украинцев, которых мы возвращаем из-за границы, особенно из стран, где бушует эпидемия коронавирусной инфекции", - сообщает Шмыгаль.

Напомним, 27 марта Кабмин остановят любое движение через границу Украины с любой стороны в связи с распространением коронавируса. Как отметил Шмыгаль, источником попадания коронавируса в Украину есть поток граждан из-за рубежа.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины продлил на 30 дней карантин в связи с пандемией коронавируса.

Денис Шмигаль заявил, что, если ситуацию с коронавирусом преодолеют в Украине скорее 30 дней, то правительство будет отдельно принимать решение по карантину.