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Шмыгаль допустил, что карантин в Украине могут закончить раньше

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 13:42
Шмыгаль допустил, что карантин в Украине могут закончить раньше
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Если ситуация с коронавирусом в Украине улучшится, то Кабмин примет соответствующие решения

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что, если ситуацию с коронавирусом в Украине преодолеют скорее 30 дней, то правительство будет отдельно принимать решения относительно карантина. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Шмыгаль отметил, что в таком случае Кабмин будет отдельно принимать решение.

"Если мы справимся и преодолеем эту ситуацию скорее, тогда будем отдельно принимать решение на заседании Кабинета министров", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил карантин в связи с пандемией коронавируса. Он продлен еще на 30 дней - до 24 апреля.

Отметим, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что в Украине планируют ужесточить ограничительные меры на период карантина. Также он отмечал, что будет настаивать на введение полного карантина в Украине.

Добавим, Минздрав подтвердил четвертую смерть от коронавируса в Украине: в Тернопольской области умер 68-летний пациент с лабораторно подтвержденным тестом на COVID-19.

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Новости Украины карантинДенис ШмыгальКоронавирус
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