Украинцы смогут свободно летать в ЕС уже этим летом: Ляшко назвал условия

В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом. Поэтому украинцы смогут свободно летать в ЕС уже этим летом.

Об этом заявил во время заседания правительства министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, позитивность тестирования в Украине впервые соответствует рекомендациям ВОЗ - менее 5%.

"Это удалось достичь благодаря массовому тестированию, а также уменьшению количества случаев заболевания. Такой уровень тестирования и падение динамики заболевания могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией по критериям ЕС", - заявил Ляшко.

Министр отметил, что это может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС уже летом этого года.