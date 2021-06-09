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Украинцы смогут свободно летать в ЕС уже этим летом: Ляшко назвал условия

Новина українською →
Киев, Среда 09 июня 2021 13:28
Украинцы смогут свободно летать в ЕС уже этим летом: Ляшко назвал условия Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом. Поэтому украинцы смогут свободно летать в ЕС уже этим летом.

Об этом заявил во время заседания правительства министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, позитивность тестирования в Украине впервые соответствует рекомендациям ВОЗ - менее 5%.

"Это удалось достичь благодаря массовому тестированию, а также уменьшению количества случаев заболевания. Такой уровень тестирования и падение динамики заболевания могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией по критериям ЕС", - заявил Ляшко.

Министр отметил, что это может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС уже летом этого года.

Напомним, Минздрав предлагает продлить карантин в Украине на летний период.

Отметим, сегодня страна перешла в "зеленую" зону, но действие адаптивного карантина в Украине продолжается. В "зеленой зоне" остается ряд ограничений.

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