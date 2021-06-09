Українці зможуть вільно літати в ЄС вже цього літа: Ляшко назвав умови

В Україні покращилась ситуація з коронавірусом. Тому українці зможуть вільно літати в ЄС вже цього літа.

Про це заявив під час засідання уряду міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За його словами, позитивність тестувань в Україні вперше відповідає рекомендаціям ВООЗ - менше 5%.

"Це вдалось досягти завдяки масовому тестуванню, а також зменшенню кількості випадків захворювання. Такий рівень тестувань і спадаюча динаміка захворювання можуть вивести Україну в ряд країн зі сприятливою епідеміологічною ситуацією за критеріями ЄС", - заявив Ляшко.

Міністр зазначив, що це може забезпечити вільні подорожі українців до країн ЄС вже влітку цього року.