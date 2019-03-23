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Украинцы смогут путешествовать в Таиланд без виз уже в апреле

Новости » Туризм    23.03.2019 - 07:49
Украинцы смогут путешествовать в Таиланд без виз уже в апреле
Фото: Таиланд (twitter.com/UkrZaKordonom)

С 14 апреля въезд в Таиланд возможен с любым паспортом на 30 дней

Начиная с 14 апреля 2019 рок граждане Украины смогут путешествовать в Королевство Таиланд без виз в качестве туристов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на консульскую службу Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве отмечают, что для поездки необходимо иметь заграничный паспорт - биометрический или небиометричний. Срок безвизового пребывания в Таиланде составит до 30 дней.

"Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении", - отметили в консульской службе.

Также в ведомстве напомнили, что граждане Украины во время поездок за границу должны быть застрахованы.

Украинцы смогут путешествовать в Таиланд без виз уже в апреле

Напомним, с 15 февраля 2019 вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Уругваем. Украинцы с биометрическим паспортом могут путешествовать в Уругвае до 90 дней без визы.

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