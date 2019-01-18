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Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 странами

Новости » Политика    18.01.2019 - 13:06
Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 странами
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Переговоры о безвизе остаются приоритетом украинской стороны

На сегодняшний день Украина ведет переговоры о введении безвизового режима или упрощении действующих порядков еще с 22 странами. Об этом на пресс-конференции по итогам работы дипломатов в 2018 году заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Климкин отметил, что переговоры о безвизовом режиме остаются одним из главных приоритетов Украины.

"На сегодня мы ведем переговоры о безвизе и дальнейшем упрощении въезда с 22 странами мира. Мы хотим выйти на достойный результат за несколько лет", - подчеркнул он.

Климкин также добавил, что украинской стороне в прошлом году удалось освободить почти 400 граждан, которые удерживались за рубежом.

"Из них - 64 моряки, 12 из которых - освобождены из пиратского плена. Мы вернули почти 1 млн долларов невыплаченной зарплаты. Вернули в Украину 13 граждан, пострадавших от торговли людьми", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что безвизовым режимом с Европейским союзом воспользовались 2 млн украинцев.

В то же время стало известно, что на сегодня прогресса в вопросе безвиза с Канадой нет.

 

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