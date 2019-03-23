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Українці зможуть подорожувати до Таїланду без віз вже у квітні

Новини » Туризм    23.03.2019 - 07:49
Українці зможуть подорожувати до Таїланду без віз вже у квітні
Фото: Таїланд (twitter.com/UkrZaKordonom)

З 14 квітня в'їзд до Таїланду можливий із будь-яким паспортом на 30 днів

Починаючи із 14 квітня 2019 рок громадяни України зможуть подорожувати до Королівства Таїланд без віз у якості туристів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на консульську службу Міністерства закордонних справ України.

У відомстві зазначають, що для поїздки потрібно мати закордонний паспорт - біометричний або небіометричний. Термін безвізового перебування у Таїланді складатиме до 30 днів.

"Для перебування на території Таїланду строком більше 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у відповідному дипломатичному представництві або консульській установі", - зазначили у консульській службі.

Також у відомстві нагадали, що громадяни України під час поїздок за кордон повинні бути застраховані.

Українці зможуть подорожувати до Таїланду без віз вже у квітні

Нагадаємо, із 15 лютого 2019 набула чинності угода про безвізовий режим між Україною і Уругваєм. Українці із біометричним паспортом можуть подорожувати в Уругваїм до 90 днів без візи.

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