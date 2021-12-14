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Українці зможуть подивитися, кому належать Надра. РНБО запустила онлайн-карту

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 19:01
Українці зможуть подивитися, кому належать Надра. РНБО запустила онлайн-карту Фото: РНБО запустив онлайн-карту надр України (rnbo.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) 14 грудня презентувала онлайн-карту використання надр України. З її допомогою українці можуть, зокрема, дізнатися, кому належать видобувні компанії, термін дії дозволів, ренту, що нараховується, і її сплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу РНБО.

"Секретар РНБО Олексій Данілов у вівторок (14 грудня - ред.) В Офісі президента України представив систему моніторингу користування надрами в рамках інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру країни "СОТА", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основу системи моніторингу надр становить ГІС-портал. На ньому представлена і автоматично оновлюється інформація:

  • про спецдозволи на користування надрами;
  • кінцевих власників та засновників компаній, які є власниками спецдозволів;
  • умовах видачі та історії зміни статусів, територій, де розташовані Надра;
  • видобутку за останній рік і за весь час дії дозволу;
  • родовищах корисних копалин, свердловинах нафти і газу;
  • нарахованої рентної плати на спецдозвіл та її сплата.

Онлайн-карта надр України знаходиться за посиланням.

Українці зможуть подивитися, кому належать Надра. РНБО запустила онлайн-карту

Фото: система онлайн-моніторингу за українськими надрами (скриншот minerals.rnbo.gov.ua)

Нагадаємо, в середині вересня РНБО доручила СБУ перевірити законність отримання дозволів компаній нафтогазової промисловості.

Зазначимо, у червні президент України Володимир Зеленський доручив провести надр країни.

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РНБО Надра Украины
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