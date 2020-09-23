Украинцы смогут не платить пенсионный сбор при покупке квартир

Граждане смогут не платить пенсионный сбор при покупке квартир. Кабинет министров определил порядок освобождения от уплаты такого сбора.

Об этом заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Украинцы должны получить возможность покупать жилье по доступным ценам. Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, приобретающих жилье впервые или находящихся в очереди на получение жилья", - сообщил он.

Сбор в Пенсионный фонд составляет 1% от цены дома или квартиры.

Напомним, в начале августа Кабинет министров выделил более 5,5 млн гривен на приобретение жилья, в котором временно смогут проживать внутренне перемещенные лица, за эти средства планировалось приобрести 18 квартир.

Как писало РБК-Украина, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пострадавших от паводков в западных областях Украины обеспечат жильем: власти помогут восстановить поврежденное жилье или предоставят новое.

Как сообщалось, ранее КСУ также признал неконституционной отмену обеспечения судей служебным жильем, которая была принята в рамках антикризисного закона в 2014 году.