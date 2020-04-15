Фото: заседание КСУ (РБК-Украина)

Обеспечение судей жильем было отменено антикризисным законом 2014 года

Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционной отмену обеспечения судей служебным жильем, которая была принята в рамках антикризисного закона в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Так, суд принял решение в деле по искам Надежды Мельничук, Лилии Григорьевой и Марины Клименко относительно конституционности положений подпункта 1 пункта 28 раздела II закона "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине".

"Этим решением Конституционный суд признал не отвечающим Конституции Украины положение подпункта 1 пункта 28 раздела II закона", - заявили в КСУ.

Отмечается, что полный текст решения будет опубликован позже на официальном сайте Конституционного суда.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд закрыл дело о депутатской неприкосновенности по представлению 59 народных депутатов. Большая палата КСУ постановила закрыть конституционное производство в деле.

Также РБК-Украина писало, что Конституционный суд отменил право Кабинета министров ограничивать зарплаты прокуроров. Кабмин утратил данное право с дня принятия решения Конституционным судом. Решение является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.