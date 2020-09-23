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Украинцы смогут не платить пенсионный сбор при покупке квартир

Украина, Среда 23 сентября 2020 14:30
Украинцы смогут не платить пенсионный сбор при покупке квартир
Фото: ключи (pixabay.com)
Автор: Юлия Струк

Граждане смогут не платить пенсионный сбор при покупке квартир. Кабинет министров определил порядок освобождения от уплаты такого сбора.

Об этом заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Украинцы должны получить возможность покупать жилье по доступным ценам. Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, приобретающих жилье впервые или находящихся в очереди на получение жилья", - сообщил он.

Сбор в Пенсионный фонд составляет 1% от цены дома или квартиры.

Напомним, в начале августа Кабинет министров выделил более 5,5 млн гривен на приобретение жилья, в котором временно смогут проживать внутренне перемещенные лица, за эти средства планировалось приобрести 18 квартир.

Как писало РБК-Украина, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пострадавших от паводков в западных областях Украины обеспечат жильем: власти помогут восстановить поврежденное жилье или предоставят новое.

Как сообщалось, ранее КСУ также признал неконституционной отмену обеспечения судей служебным жильем, которая была принята в рамках антикризисного закона в 2014 году.

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Новости Украины Политика Кабинет Министров УкраиныквартирыДенис Шмыгаль
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