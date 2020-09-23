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Українці зможуть не платити пенсійний збір при купівлі квартир

Україна, Середа 23 вересня 2020 14:30
Українці зможуть не платити пенсійний збір при купівлі квартир
Фото: ключі (pixabay.com)
Автор: Юлія Струк

Громадяни зможуть не платити пенсійний збір при купівлі квартир. Кабінет міністрів визначив порядок звільнення від сплати такого збору.

Про це заявив глава Кабміну Денис Шмигаль у ході засідання уряду.

"Українці мають отримати змогу купувати житло за доступними цінами. Сьогоднішнім рішенням уряд визначив порядок звільнення від сплати пенсійного збору громадян, які купують житло вперше або перебувають у черзі на отримання житла", - поінформував він.

Збір до Пенсійного фонду становить 1% від вартості будинку або квартири.

Нагадаємо, на початку серпня Кабінет міністрів виділив понад 5,5 млн гривень на придбання житла, в якому тимчасово зможуть проживати внутрішньо переміщені особи, за ці кошти планувалося придбати 18 квартир.

Як писало РБК-Україна, в кінці червня президент України Володимир Зеленський заявив, що постраждалих від паводків у західних областях України забезпечать житлом: влада допоможе відновити пошкоджене житло або надасть нове.

Як повідомлялося, раніше КСУ також визнав неконституційним скасування забезпечення суддів службовим житлом, яка була прийнята в рамках антикризового закону в 2014 році.

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