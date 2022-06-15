Украинцы смогут оформить паспорта за рубежом: детали решения Кабмина

Кабинет министров одобрил экспериментальный проект по оформлению внутреннего и загранпаспорта гражданам Украины, находящимся за пределами страны. Эксперимент продлится два года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 10 июня 2022 г. № 678, которая вступает в силу через 15 дней после обнародования.
Согласно документу, выдачей паспортов за рубежом будет заниматься обособленное подразделение Государственной миграционной службы (ГМС).
Перечень государств, в которых принимаются документы для оформления паспортов, определяется ГМС по согласованию с Министерством внутренних дел.
Правительство также утвердило Порядок реализации экспериментального проекта. Согласно порядку, паспорта оформляются в сроки, установленные законодательством, и выдаются в срок до трех месяцев со дня принятия соответствующего решения для их оформления.
За оформление взимается административный сбор в порядке и размерах, определенных законодательством.
Координировать проект будет Министерство внутренних дел.
Напомним, ранее гражданам Украины разрешили одновременно оформлять сразу два паспорта.
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