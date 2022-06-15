Українці зможуть оформити паспорти за кордоном: деталі рішення уряду

Згідно з документом, видачею паспортів за кордоном займатиметься відокремлений підрозділ Державної міграційної служби (ДМС).

Перелік держав, у яких здійснюється прийняття документів для оформлення паспортів, визначається ДМС за погодженням з Міністерством внутрішніх справ.

Строки та оплата

Уряд також затвердив Порядок реалізації експериментального проекту. Згідно з порядком, паспорти оформлюються у строки, встановлені законодавством, та видаються у строк до трьох місяців з дня прийняття відповідного рішення для їх оформлення.

За оформлення справляється адміністративний збір у порядку та розмірах, що визначені законодавством.

Координувати проект буде Міністерство внутрішніх справ.