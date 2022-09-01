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Украинцы смогут обменять наличные гривны на евро еще в одной стране ЕС

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Украина, Четверг 01 сентября 2022 13:09
Украинцы смогут обменять наличные гривны на евро еще в одной стране ЕС Фото: обмен гривны на евро возможен в Латвии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули страну и находятся в Латвии, смогут обменять наличную гривну на евро. Это можно будет сделать с 5 сентября по фиксированному обменному курсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Согласно соглашению, которое заключили Национальный банк Украины и Банк Латвии, граждане Украины, которые зарегистрированы в Латвии как украинские беженцы, смогут обменять наличную гривну в евро. Обмен можно провести в определенных отделениях AS "Industra Bank" и AS "Rietumu banka" в шести городах Латвии.

Обмен наличной гривны на евро возможен в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека. К обмену будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты для обмена не будут приниматься). Обмену не будут подлежать значительно изношенные банкноты и банкноты с дефектами.

Обмен будет проводиться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, который будет определять НБУ. Информация об установленном курсе еженедельно будет публиковаться на официальных вебсайтах Банка Латвии, AS Industra Bank и AS Rietumu banka.

"Соответствующие обменные операции не предусматривают никакой платы или комиссий со стороны латвийских банков", - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала войны Национальным банком Украины уже заключены соглашения по обмену наличной гривны с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Швеции, Нидерландов и Италии и других стран.

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Национальный банк Украины
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