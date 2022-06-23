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Украинцы смогут обменять гривну на местную валюту еще в одной стране Европы

Фото: гривну можно будет обменять на швейцарские франки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы, выехавшие из-за войны в Швейцарию, смогут обменять наличную гривну на швейцарские франки. Это можно сделать в отделениях банков UBS Switzerland AG и Credit Suisse с 27 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Я по данным пресс-службы, соответствующее соглашение подписано между Национальным банком Украины и Национальным банком Швейцарии.

Важные условия сделки:

  • обмен доступен совершеннолетним гражданам Украины, получившим разрешение на временное пребывание в Швейцарской Конфедерации;
  • обмен осуществляется в пределах лимита до 10 000 гривен на одного человека;
  • обменный курс устанавливается еженедельно и публикуется на сайтах UBS Switzerland AG и Credit Suisse.

Напомним, что аналогичные программы обмена уже работают в Польше, Германии, Бельгии, Италии, Швеции и Нидерландах.

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ШвейцарияНациональный банк Украины