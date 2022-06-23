Украинцы смогут обменять гривну на местную валюту еще в одной стране Европы

Украинцы, выехавшие из-за войны в Швейцарию, смогут обменять наличную гривну на швейцарские франки. Это можно сделать в отделениях банков UBS Switzerland AG и Credit Suisse с 27 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Я по данным пресс-службы, соответствующее соглашение подписано между Национальным банком Украины и Национальным банком Швейцарии.
Важные условия сделки:
Напомним, что аналогичные программы обмена уже работают в Польше, Германии, Бельгии, Италии, Швеции и Нидерландах.
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