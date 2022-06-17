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Украинцы смогут обменять гривны на евро еще в одной стране ЕС

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Украина, Пятница 17 июня 2022 16:31
Украинцы смогут обменять гривны на евро еще в одной стране ЕС Фото: украинцы смогут обменять наличные гривны на евро в Италии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 21 июня стартует программа обмена наличной гривны на евро в итальянских банках. Ее реализация будет проводитсья в рамках соглашения Национального банка Украины и Банка Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Граждане Украины, в том числе несовершеннолетние, которые получили разрешение на временное пребывание в Италии или которым предоставлена международная защита, смогут обменять наличную гривну в евро в пределах лимита до 10 тыс. грн на человека. В случае перемещенных несовершеннолетних лиц без сопровождения такие обменные операции должны проводить их законные опекуны.

Обмен будет проводиться в филиалах итальянского центробанка и отделениях коммерческих банков-партнеров (более 400 отделений по всей стране).

При обмене будет применяться фиксированный обменный курс гривны к евро, который будет определять НБУ. Информация об установленном курсе будет обновляться каждую пятницу и публиковаться на официальном сайте Банка Италии. Операции обмена наличной гривны не предусматривают открытия счета или каких-либо платежей.

Актуальный перечень отделений, принимающих наличную гривну, размещен на сайте Банка Италии.

Напомним, что с начала войны Национальным банком Украины уже заключены соглашения по обмену наличной гривны с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Швеции и Нидерландов.

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