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Українці зможуть обміняти гривню на місцеву валюту ще в одній країні Європи

Фото: гривню можна буде обміняти на швейцарські франки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці, які виїхали через війну до Швейцарії, зможуть обміняти готівкову гривню на швейцарські франки. Це можна зробити в окремих відділеннях банків UBS Switzerland AG та Credit Suisse з 27 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Я за даними прес-служби, відповідну угоду підписано між Національним банком України та Національним банком Швейцарії.

Важливі умови угоди:

  • обмін доступний повнолітнім громадянам України, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Швейцарській Конфедерації;
  • обмін здійснюється в межах ліміту до 10 000 гривень на одну особу;
  • обмінний курс встановлюється щотижня й публікується на сайтах UBS Switzerland AG та Credit Suisse.

Нагадаємо, що аналогічні програми обміну вже працюють у Польщі, Німеччині, Бельгії, Італії, Швеції та Нідерландах.

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ШвейцаріяНаціональний банк України