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Коли українці зможуть голосувати онлайн: названо терміни

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Київ, Субота 02 жовтня 2021 20:34
Коли українці зможуть голосувати онлайн: названо терміни Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розкрив головні цифрові пріоритети України на наступні два роки. Також він розкрив терміни запровадження онлайн голосування в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Слуги народу".

"Запуск 5G, інтернет по всій державі, 100% державних послуг онлайн, Paperless, доля ІТ у ВВП складає 10% – ось головні пріоритети на 2021-2023 рр, які ставлять перед собою урядовці, депутати та представники Офісу Президента", - пише пресслужба.

Зазначається, що Україна може стати цифровим хабом в Європі та експортером продуктів для цифрового урядування.

Як відзначив Федоров, протягом наступних двох років в Україні можуть запровадити інструменти електронного голосування, які діятимуть під час референдумів та виборів.

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