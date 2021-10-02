Коли українці зможуть голосувати онлайн: названо терміни
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розкрив головні цифрові пріоритети України на наступні два роки. Також він розкрив терміни запровадження онлайн голосування в країні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Слуги народу".
"Запуск 5G, інтернет по всій державі, 100% державних послуг онлайн, Paperless, доля ІТ у ВВП складає 10% – ось головні пріоритети на 2021-2023 рр, які ставлять перед собою урядовці, депутати та представники Офісу Президента", - пише пресслужба.
Зазначається, що Україна може стати цифровим хабом в Європі та експортером продуктів для цифрового урядування.
Як відзначив Федоров, протягом наступних двох років в Україні можуть запровадити інструменти електронного голосування, які діятимуть під час референдумів та виборів.