Украинцы смогут бесплатно получить второе профобразование

Верховная рада приняла законопроект №7293 о получении профессионально-технического образования. Он позволяет украинцам во второй раз учиться в училищах на бесплатной основе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в Telegram .

Отмечается, что в условиях войны потребность в квалифицированных работниках в Украине значительно возросла. Теперь украинцы смогут получать профессиональное образование в течение жизни за счет государственного бюджета.

Также данный законопроект предусматривает, что учебные программы могут быть направлены на получение как полных, так и частичных профессиональных квалификаций. Это позволит готовить специалистов по краткосрочным программам под конкретные потребности государства для восстановления стран

Учреждениям профессионального образования запретили отказывать в принятии документов и в зачислении на условиях государственного или регионального заказа при отсутствии регистрации места жительства лица в соответствующей территориальной общине.

Кроме того, парламент запретил ликвидировать или реорганизовывать учреждения профобразования, переданные из государственной в коммунальную собственность, в течение 10 лет без согласования Министерство образования и науки.