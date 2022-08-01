Тепер лише за рецептом. Правила купівлі антибіотиків в Україні змінилися
Фото: українці відсьогодні отримуватимуть електронний рецепт на антибіотик (m-rda.gov.ua)
Відсьогодні, 1 серпня, українці почнуть отримувати електронний рецепт на антибіотики. Така можливість буде доступною в тих закладах, які підключені до електронної системи охорони здоровʼя.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Helsi.me.
Якщо заклад, до якого звернувся пацієнт, поки не працює з ЕСОЗ, лікар має виписати пацієнту паперовий рецепт.
Як отримати рецепт на антибіотик:
- звернутися на прийом до лікаря;
- після огляду, лікар за необхідності випише е-рецепт на антибіотик та видасть пацієнту інформаційну довідку;
- якщо заклад не підключений до ЕСОЗ, лікар випише пацієнту паперовий рецепт;
- електронний рецепт з'являється в Helsi;
- пацієнт має 30 днів для придбання антибіотика за рецептом в аптеці.
"В районах проведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях аптеки зможуть і далі відпускати пацієнтам антибіотики без рецепта лікаря", - пише пресслужба Helsi.
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