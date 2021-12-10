Українці вважають ворожими лише дві країни - Росію та Білорусь. Ставлення до останньої суттєво погіршилося лише останнім часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Більшість опитаних (72%) вважають Росію ворожою країною, тільки 12% - союзною. За останні рік кількість респондентів, які вважають Білорусь ворожою країною щодо України, зросла більш ніж вдвічі (з 22 до 48%).

Найбільшими союзниками України опитані вважають Канаду (61%), Литву (59%), Польщу (67%) та Великобританію (56%), а також США (61%) та Туреччину (52%). Дещо менше вважають союзниками Францію (51%), Німеччину (51%) та Китай (22%), останню вважають швидше нейтральною країною.

За останній рік відчутно в кращий бік змінилося ставлення до Туреччини та Великобританії і погіршилося щодо Білорусі.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.