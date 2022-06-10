Украинцы за рубежом тоже смогут оформлять сразу два паспорта

Украинцам, находящимся за границей, разрешили получать сразу два паспорта. Кабинет министров принял соответствующий проект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства сегодня, 10 июня. Таким образом Кабмин утвердил порядок реализации данного экспериментального проекта.
Теперь оформить внутренний и заграничный паспорт гражданина смогут даже те украинцы, которые находятся за пределами государства.
Ранее данный экспериментальный проект запустили в Украине. Гражданам разрешили одновременно оформлять сразу два паспорта.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проведение этого эксперимента предполагается в течение двух лет.
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